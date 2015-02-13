  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из-за сильного ветра в Петербурге 29 октября объявлен "желтый" уровень опасности
Сегодня, 10:20
107
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Из-за сильного ветра в Петербурге 29 октября объявлен "желтый" уровень опасности

0 0

Местами его порывы достигнут 15 м/с.

Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий 29 октября, сообщили в пресс-службе Смольного. 

Так, по информации Росгидрометцентра, завтра с 06:00 до 19:00 на территории города объявлен "желтый" уровень опасности в связи с сильным ветром. Местами его порывы достигнут 15 м/с. 

Просим автомобилистов и пешеходов соблюдать особую осторожность в этот период.

Пресс-служба Смольного 

Тем временем погода третьей декады октября идет на рекорд. А во второй половине текущей недели выпадет снег

Фото: Piter.TV

Теги: желтый уровень опасности, сильный ветер
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии