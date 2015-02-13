Из-за сильного ветра в Петербурге 29 октября объявлен "желтый" уровень опасности

Местами его порывы достигнут 15 м/с.

Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий 29 октября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, по информации Росгидрометцентра, завтра с 06:00 до 19:00 на территории города объявлен "желтый" уровень опасности в связи с сильным ветром. Местами его порывы достигнут 15 м/с.

Просим автомобилистов и пешеходов соблюдать особую осторожность в этот период. Пресс-служба Смольного

Тем временем погода третьей декады октября идет на рекорд. А во второй половине текущей недели выпадет снег.

Фото: Piter.TV