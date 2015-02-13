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В Петербурге погода третьей декады октября идет на рекорд
Сегодня, 9:37
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В Петербурге погода третьей декады октября идет на рекорд

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Похолодание в последние дни месяца существенно не изменит картину.

В Петербурге третья декада октября по температуре идет на рекорд. Даже похолодание в последние дни месяца существенно не изменит картину, сообщил синоптик Александр Колесов. 

Отмечается, что 28 октября через город проходит холодный атмосферный фронт. Так, ожидаются дожди. Столбики термометров покажут до +10 градусов, а 30 октября – до +9 градусов. 

Однако 29 октября прогнозируют +5…+7 градусов, но без осадков. Похолодание во второй половине недели не отменяется – в частности, выпадет снег

Фото: Piter.TV 

Теги: погода в октябре, похолодание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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