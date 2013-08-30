Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербурге выпадет снег

Максимальная температура воздуха днем составит в районе +5 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, когда горожанам ждать первый снег.

После прохождения холодного атмосферного фронта с дождями днем 28 октября на территории региона начнется похолодание. Однако в первой половине следующей недели оно будет плавным, с постепенным понижением температуры воздуха.

В выходные дни погоду определят циклоны, поэтому подует ветер со скоростью до 8-13 м/с.

Прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться дождями разной интенсивности. За счет этого фон температуры и будет постепенно понижаться. В ночные часы в первой половине недели в Санкт-Петербурге ожидается +4…+6 гр., днем до +7…+9 гр. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Влияние циклонов, которые будут проходить около Петербурга в этой холодной воздушной массе, приведет к осадкам в виде мокрого снега и снега. Также поменяется направление ветра. А максимальная температура воздуха днем составит в районе +5 градусов.

Так что начинаем настраиваться на первое предзимье, но о понижении температуры в районе смены месяца мы уже давно говорим. Поэтому предстоящие выходные дни надо провести правильно. Посадить на даче под зиму то, что еще не успели посадить. Подготовить зимние колеса к дальнейшему переобуванию. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Фото: Piter.TV