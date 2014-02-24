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На выходных в Петербурге погода не изменится
Сегодня, 10:10
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На выходных в Петербурге погода не изменится

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Ожидается облачность из-за антициклона, но с минимальными осадками.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что на выходных, 26 и 27 октября, погода в городе практически не изменится. 

Днем температурные показатели остаются на прежнем уровне уже несколько дней – от +8 до +11 градусов. 

В предстоящие выходные дни существенных изменений нет, в Санкт-Петербурге ночью будет в районе +6…+8 гр., днем +8…+10 гр. Только сегодня в городе немного теплее до +11 гр.  

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга 

На сегодняшний день аномалия температуры в Северной столице достигла +1,6 градуса от нормы месяца. Атмосферное давление повысилось и будет оставаться таким в течение выходных дней. 

Ожидается облачность из-за антициклона, но с минимальными осадками. В субботу во второй половине дня пройдет небольшой дождь, а в воскресенье атмосферный фронт, который приближается с запада, дойти еще не успеет. 

Пока погода в нашем регионе и сегодня, и в выходные дни, достаточно комфортная, поэтому надо правильно ей воспользоваться, так как впереди намечаются серьезные перемены в погоде, конечно, в зимнюю сторону. Но об этом отдельно расскажу.

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, погода в октябре
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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