На выходных в Петербурге погода не изменится

Ожидается облачность из-за антициклона, но с минимальными осадками.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что на выходных, 26 и 27 октября, погода в городе практически не изменится.

Днем температурные показатели остаются на прежнем уровне уже несколько дней – от +8 до +11 градусов.

В предстоящие выходные дни существенных изменений нет, в Санкт-Петербурге ночью будет в районе +6…+8 гр., днем +8…+10 гр. Только сегодня в городе немного теплее до +11 гр. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

На сегодняшний день аномалия температуры в Северной столице достигла +1,6 градуса от нормы месяца. Атмосферное давление повысилось и будет оставаться таким в течение выходных дней.

Ожидается облачность из-за антициклона, но с минимальными осадками. В субботу во второй половине дня пройдет небольшой дождь, а в воскресенье атмосферный фронт, который приближается с запада, дойти еще не успеет.

Пока погода в нашем регионе и сегодня, и в выходные дни, достаточно комфортная, поэтому надо правильно ей воспользоваться, так как впереди намечаются серьезные перемены в погоде, конечно, в зимнюю сторону. Но об этом отдельно расскажу. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Фото: Piter.TV