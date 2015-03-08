ДТП с большегрузом в Лужском районе стало причиной пробки

Одну полосу для движения занял прицеп.

Перед деревней Жельцы в Лужском районе в шестом час вечера 29 июля образовалась серьезная пробка из-за ДТП, передал корреспондент Piter.tv. Пробка образовалась в сторону Луги.

Судя по кадрам, на Социалистической улице столкнулись легковой автомобиль и фура. По предварительным данным, "Рено Дастер" оказался в кювете, а грузовик занял полосу проезжей части. "Прицеп" остался на проезжей части, а кабина оказалась за ее пределами. На месте уже работает полиция. "Скорой помощи" замечено не было. Есть ли пострадавшие — пока неизвестно.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", затор растянулся на 1,6 км.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что автоледи за рулём Toyota перевернула машину при попытке припарковаться в Кудрово.

Видео: Piter.tv