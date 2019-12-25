Автоледи за рулём Toyota перевернула машину при попытке припарковаться в Кудрово

Очевидцы утверждают, что дама была пьяна.

Прохожие в Кудрово стали свидетелями неоднозначного ДТП у ТЦ "МЕГА Дыбенко". Женщина, управлявшая автомобилем Toyota RAV4, задела стоящую впереди машину. Затем иномарка автоледи резко врезалась в стену ближайшего здания и перевернулась. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

К месту происшествия тут же вызвали пожарную бригаду. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Нескоторые свидетели случившегося добавляют в комментариях к посту, что женщина была пьяна в момент аварии.

Ранее мы сообщили о том, что а Богатырском проспекте в результате ДТП пострадали два водителя.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Ринат Рыбин)