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Автоледи за рулём Toyota перевернула машину при попытке припарковаться в Кудрово
Сегодня, 14:46
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Автоледи за рулём Toyota перевернула машину при попытке припарковаться в Кудрово

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Очевидцы утверждают, что дама была пьяна.

Прохожие в Кудрово стали свидетелями неоднозначного ДТП у ТЦ "МЕГА Дыбенко". Женщина, управлявшая автомобилем Toyota RAV4, задела стоящую впереди машину. Затем иномарка автоледи резко врезалась в стену ближайшего здания и перевернулась. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

К месту происшествия тут же вызвали пожарную бригаду. На данный момент сведений о пострадавших не поступало. 

Нескоторые свидетели случившегося добавляют в комментариях к посту, что женщина была пьяна в момент аварии. 

Ранее мы сообщили о том, что а Богатырском проспекте в результате ДТП пострадали два водителя.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Ринат Рыбин)

Теги: дтп, кудрово, ленинградская область, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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