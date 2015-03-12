На Богатырском проспекте в результате ДТП пострадали два водителя

Предположительно один из автомобилей ехал на запрещающий сигнал светофора.

Около полуночи 28 июля на пересечении Богатырского проспекта и Туристской улицы произошло ДТП с участием двух легковушек. Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения, судя по кадрам, одну из машин вынесло на тротуар. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург " в "Вконтакте".

По словам свидетелей, после аварии пострадавшим сразу пришли на помощь. В результате столкновения госпитализированы водители обеих легковушек.

Предположительно один из автомобилей ехал на запрещающий сигнал светофора. Точные причины ДТП устанавливаются.

Накануне виновника смертельного ДТП на Невском отправили за решётку на 10 лет.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Svetlana Alekseeva; Евгения Жданова)