Виновника смертельного ДТП на Невском отправили за решётку на 10 лет

Мужчина сел за руль в нетрезвом виде.

Решением Куйбышевского районного суда водитель, который насмерть сбил женщину на Невском проспекте, приговорен к заключению сроком на 10 лет. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Как удалось установить, 15 декабря пьяный мужчина вылетел на трассу со стороны Грибоедова и сбил пешеходов. Лишь одного из пострадавших удалось спасти.

Помимо уголовной ответственности, виновнику аварии запрещено управлять автомобилем ближайшие 2,5 года. Также он должен будет возместить моральный ущерб на сумму 8 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что ДТП с мотоциклом на Колпинском шоссе погибли мужчина и женщина.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга