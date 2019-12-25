  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Виновника смертельного ДТП на Невском отправили за решётку на 10 лет
Сегодня, 13:54
117
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Виновника смертельного ДТП на Невском отправили за решётку на 10 лет

0 0

Мужчина сел за руль в нетрезвом виде.

Решением Куйбышевского районного суда водитель, который насмерть сбил женщину на Невском проспекте, приговорен к заключению сроком на 10 лет. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Как удалось установить, 15 декабря пьяный мужчина вылетел на трассу со стороны Грибоедова и сбил пешеходов. Лишь одного из пострадавших удалось спасти. 

Помимо уголовной ответственности, виновнику аварии запрещено управлять автомобилем ближайшие 2,5 года. Также он должен будет возместить моральный ущерб на сумму 8 млн рублей. 

Ранее мы сообщили о том, что ДТП с мотоциклом на Колпинском шоссе погибли мужчина и женщина.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга 

 

Теги: криминал, нетрезвый водитель, санкт-петербург, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии