ЕС ждет научного заключения ЕМА по необходимости ревакцинации

В ЕК оценят необходимость третьей прививку от ковида для населения ЕС.

Евросоюз ждет научного заключения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) по необходимости ревакцинации. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель Еврокомиссии в Брюсселе. Чиновница отметила, что ЕС готовится к возможной повторной вакцинации населения. Перед этим дипломаты хотят получить представление специалистов о необходимости "бустерной дозы".

Возможно, потребуется ревакцинация третьей дозой. Это одна из причин, по которой мы подписали еще один контракт с компанией Pfizer/BioNTech в мае… Если эти дозы понадобятся, то мы хотим быть готовыми к этому. представитель ЕК

Напомним, что в конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз вакцинировал хотя бы одной дозой 70% взрослого населения. Полностью в ЕС получили вакцины 60% жителей.

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Фото: European Commission