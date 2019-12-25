ЕС ждет научного заключения ЕМА по необходимости ревакцинации

Евросоюз ждет научного заключения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) по необходимости ревакцинации. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель Еврокомиссии в Брюсселе. Чиновница отметила, что ЕС готовится к возможной повторной вакцинации населения. Перед этим дипломаты хотят получить представление специалистов о необходимости "бустерной дозы".
Возможно, потребуется ревакцинация третьей дозой. Это одна из причин, по которой мы подписали еще один контракт с компанией Pfizer/BioNTech в мае… Если эти дозы понадобятся, то мы хотим быть готовыми к этому.
представитель ЕК
Напомним, что в конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз вакцинировал хотя бы одной дозой 70% взрослого населения. Полностью в ЕС получили вакцины 60% жителей.
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Фото: European Commission
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