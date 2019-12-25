В ЕС призвали расследовать смерть главы организации "Белорусский дом на Украине"

Европейский дипломат назвала гибель правозащитника "досадным инцидентом".

В Евросоюзе призвали расследовать смерть главы организации "Белорусский дом на Украине". Об этом на брифинге в Брюсселе заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали. Она прокомментировала сообщение о гибели лидера общественной организации "Белорусский дом на Украине" Виталия Шишова. Молодой человек был найден мертвым в парке Киева.

Мы считаем гибель господина Шишова очень досадным инцидентом и ожидаем, что власти Украины проведут тщательное расследование обстоятельств этого инцидента. Набила Массрали, представитель ЕС

Напомним, что на Украине ведется уголовное дело по статье 115 УК (за умышленное убийство). Правоохранительные органы проверяют все версии, в том числе и версию о запланированном убийстве жертвы, замаскированном под самоубийство. "Белорусский дом на Украине" занимается правовой помощью гражданам Белоруссии, которые решились эмигрировать из республики.

В ООН призвали власти Украины провести тщательное расследование смерти Шишова.

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