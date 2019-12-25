Виктор Шишов найден в киевском парке около дома.

Пропавший лидер белорусских эмигрантов на Украине найден мертвым. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на сообщение правоохранительных органов. Речь идет о главе "Белорусского Дома в Украине" Виталии Шишове. Молодой человек пропал 2 августа.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье за умышленное убийство. Оперативники нашли тело Шишова повешенным в парке Киева, недалеко от дома, в котором жил активист. Там же находились его личные вещи и мобильное устройство. Известно, что погибший занимался поддержкой соотечественников, решившихся на эмиграцию из Белоруссии.

Напомним, что в конце июля представитель организации BYPOL, объединяющей бывших белорусских силовиков, заявил, что КГБ республики проводит масштабную операцию "Трест". Речь идет о захвате влиятельных сторонников оппозиции, которые находятся за пределами Белоруссии. Утром 2 августа стало известно, что Виталий Шишов предположительно вышел на ежедневную пробежку, после которой не вернулся.

КГБ Белоруссии зачистит республику от "радикально настроенных лиц".

Фото: Белорусский дом в Украине