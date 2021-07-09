Константин Бычек рассказал о широкомасштабной операции в Белоруссии.

КГБ Белоруссии зачистит республику от "радикально настроенных лиц". Такое заявление в эфире местного телеканала "Беларусь 1" сделал заместитель руководителя Следственного управления ведомства. Константин Бычек уточнил, что специалисты занимаются широкомасштабной операцией по зачистке преступников. В настоящее время силовики уже деанонимизировали участников Telegram-каналов.

Осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц. Проводятся неотложные следственные действия и другие процессуальные действия, в том числе обыски и задержания. Константин Бычек, представитель КГБ Белоруссии

В КГБ проверят причастность каждого конкретного подозреваемого к совершению преступной деятельности. Бычек добавил, что уже сейчас может точно заявить о том, что виновные в соответствии с новым президентским указом понесут ответственность.

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