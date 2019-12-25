В ООН призвали власти Украины провести тщательное расследование смерти Шишова

Марта Хуртадо прокомментировала гибель главы организации "Белорусский дом на Украине".

В ООН призвали власти Украины провести тщательное расследование смерти белорусского активиста Виталия Шишова. Такое заявление во время брифинга с журналистами сделал представитель управления верховного комиссара организации по правам человека. В Женеве прокомментировали сообщения о гибели лидера общественного движения "Белорусский дом на Украине". Утром 3 августа молодого человека нашли мертвым в парке Киева.

Мы призываем украинские власти … провести тщательное, беспристрастное и эффективное расследование того, что случилось, и выяснить, было это самоубийством, обычным уголовным убийством или же есть связь с его деятельностью. Марта Хуртадо, официальный представитель УВКПЧ

Хуртадо надеется на то, что не существует связи в смерти Шишова с его деятельностью. При этом в ООН подчеркнули, что на данном этапе расследования не могут знать этого наверняка. Погибшего считают диссидентом, проживающим на Украине. По мнению специалиста, фиксируется ухудшение ситуации и запугивание любого несогласия с официальным Минском. В ООН призвали прекратить подобную деятельность. В частности, Хуртадо коснулась вопроса с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую пытались вывезти с Олимпиады в Японии без согласия спортсменки.

Фото: Белорусский дом в Украине