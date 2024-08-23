В Сестрорецке волонтеры перенесли 22,3 тыс. лягушек и жаб

В этом году за несколько часов приняли свыше 700 заявок.

В заказнике "Сестрорецкое болото" завершена волонтерская акция "Дорогу амфибиям!", рассказал глава комитета по природопользованию Петербурга Кирилл Соловейчик.

В этом году за несколько часов приняли свыше 700 заявок. Благодаря волонтерам спасли 22,3 тыс. амфибий – 18,7 тыс. жаб и 3,6 тыс. лягушек.

Мы все – часть единой большой экосистемы, поэтому давайте будем внимательнее относиться к окружающему нас удивительному и живому. Кирилл Соловейчик, глава комитета по природопользованию Петербурга

Волонтеры переносили амфибий из леса в сторону озера Разлив и обратно. Лягушки и жабы рисковали бы жизнью при переходе проезжей части самостоятельно.

Ранее на Piter.TV: в "Севкабеле" открылся первый отель для бездомных котов.

Видео: Telegram / Кирилл Соловейчик