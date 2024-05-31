Петербуржцев попросили помочь жабам в период миграции в Сестрорецке

Весной у амфибий начинается брачный сезон, и они массово перемещаются из лесов на восточный берег Сестрорецкого разлива, чтобы отложить икру.

Жителям Петербурга предлагают поучаствовать в волонтерской акции "Дорогу амфибиям!". Мероприятие проходит ежегодно, рассказали в ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Петербурга".

Помочь жабам предстоит в заказнике "Сестрорецкое болото". Весной у амфибий начинается брачный сезон, и они массово перемещаются из лесов на восточный берег Сестрорецкого разлива, чтобы отложить икру. Заявку на участие могут подавать волонтеры старше 18 лет. Предстоит выйти в любые дневные часы по будням и выходным, а также иметь возможность самостоятельно добираться до места миграции жаб.

Главные задачи волонтера – помочь амфибиям благополучно добраться до мест нереста и вести количественный учет перенесенных земноводных. Настоятельно просим горожан, которые не прошли отбор в качестве волонтеров и не прошли необходимый инструктаж, не трогать жаб. Помните! Неосторожные и неправильные действия, а также большое скопление людей в местах миграции могут навредить амфибиям и даже привести к их гибели. Пресс-служба ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Петербурга"

Анкету получится направить по регистрационной форме: clck.ru/3L3cE7.

Фото: пресс-служба ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Петербурга"