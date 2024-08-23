Эковолонтеры рассказали, для чего петербуржцы на руках переносят лягушек

В акции поучаствовали свыше 700 горожан.

В Петербурге прошла акция "Дорогу амфибиям!". Волонтеры в эти дни помогли жабам и лягушкам безопасно перебраться к местам нереста. Мероприятие состоялось в заказнике "Сестрорецкое болото", передает телеканал "Санкт-Петербург" 16 апреля.

Активисты на руках и в ведрах переносили амфибий через автомобильную дорогу. В акции поучаствовали свыше 700 горожан.

Я же здесь живу! Лягушки – это почти мои родственники. Мы приходим спасать своих друзей, своих близких. Они такие полезные, они такие милые! Если их не будет, нам же будет плохо всем! Вы слышите, как они поют! Фарида Мячина, волонтер

Около дороги заранее расставили сетки, чтобы собирать амфибий у барьера.

Думаем о том, как бы все-таки сделать экопереход, чтобы животные самостоятельно и безопасно могли перемещаться через эту преграду, которая для них носит смертельную опасность. Николай Ахматович, начальник отдела по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий комитета по природопользованию Петербурга

Брачный сезон у лягушек и жаб завершается к маю.

Фото: пресс-служба ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Петербурга"