Добровольцы перенесли более 17 тыс. земноводных на восточный берег Сестрорецкого водохранилища

В 2024 году из-за ранней весны уже в апреле жабы начали свой путь к месту размножения.

Добровольцы переместили свыше 17 тыс. земноводных на восточный берег Сестрорецкого водохранилища. Об этом в конце мая сообщила пресс-служба комитета по природопользованию, защите окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

На территории заказника "Сестрорецкое болото" живет значительная популяция серых жаб. С приходом тепла у них начинается брачный период, и они мигрируют из леса на восточный берег Сестрорецкого водохранилища.

В 2024 году из-за ранней весны уже в апреле жабы начали свой путь к месту размножения. Однако из-за снежных осадков миграция длилась почти два месяца вместо обычных 30 дней.

Ранее мы сообщили о том, что экологи перешли на летний график уборки акваторий.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию