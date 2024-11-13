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У манулов из Ленинградского зоопарка продолжается зажировка к зиме

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Зимой вес манулов доходит до 7 килограммов.

В Ленинградском зоопарке у членов семьи манулов Намики, Свэна и Шу продолжается зажировка – активный набор веса перед зимой. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения 13 ноября. 

С начала осени киперы начали увеличивать порции еды этих диких котиков. При этом сотрудники внимательно следят за тем, сколько каждому из них нужно корма. 

Когда у хищников идет зажировка, они становятся активнее и смелее. Зимой вес манулов доходит до 7 килограммов. 

В рацион манулов входят крысы, перепела, перепелиные яйца, цыплята, курица, кролик и субпродукты. Сейчас Шу весит 5,5 килограммов, Намика – 5,9 килограммов, а Свэн – 6 килограммов. 

Ранее Ленинградский зоопарк показал петербуржцам удава-альбиноса. 

Видео: пресс-служба Ленинградского 

Теги: ленинградский зоопарк, манулы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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