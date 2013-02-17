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Ленинградский зоопарк показал петербуржцам удава-альбиноса

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При такой генетической мутации кожа удава белая или кремовая с характерными желтыми пятнами.

В Ленинградском зоопарке 12 ноября показали удава-альбиноса. 

Отмечается, что эта змея – хищник без яда, однако с мощными "объятиями". Обвиваясь вокруг добычи, удав сжимает ее при каждом выдохе, пока та не перестанет двигаться. 

Данная змея одинаково ловко охотится и на земле, и на деревьях. Обычно пятнистая окраска обыкновенного удава помогает сливаться с окружающей средой и оставаться невидимым для ничего не подозревающей "жертвы". 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

А питомец петербургского зоопарка особенный, поскольку он лишен меланина – основного пигмента, отвечающего за цвет. При такой генетической мутации кожа удава белая или кремовая с характерными желтыми пятнами. Глаза у него красные или розовые из-за отражения света от кровеносных сосудов. 

Конечно, такие змеи – редкость в дикой природе. Отсутствие пигмента снижает шансы на выживание. Рептилии-альбиносы заметнее для хищников, что усложняет охоту и оборону. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в учреждении показали борьбу хорька Джины с коробкой. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: ленинградский зоопарк, удав
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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