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В Ленинградском зоопарке показали борьбу хорька Джины с коробкой

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Эти маленькие хищники не только способны развеселить своим обаянием, но и прекрасно выполняют свои задачи.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка поделилась забавными кадрами, на которых пушистый хорек по имени Джина борется с картонной фигурой.

Стоит отметить, что эти маленькие хищники не только способны развеселить своим обаянием, но и прекрасно выполняют свои задачи. Как уточнили в пресс-службе, около двух с половиной тысяч лет хорьки служат верными спутниками человека на охоте на кроликов и небольших птиц.

Любопытно, что во время игры или возбуждения хорьки демонстрируют так называемый "боевой танец": подпрыгивая, выгибаясь и энергично виляя хвостом. Хотя такое поведение может показаться угрожающим, на самом деле это проявление их игривого настроения.

Ранее аргентинский удав из Ленинградского зоопарка показал, как нужно уходить от проблем.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: ленинградский зоопарк, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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