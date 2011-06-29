В Ленинградском зоопарке показали борьбу хорька Джины с коробкой

Эти маленькие хищники не только способны развеселить своим обаянием, но и прекрасно выполняют свои задачи.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка поделилась забавными кадрами, на которых пушистый хорек по имени Джина борется с картонной фигурой.

Стоит отметить, что эти маленькие хищники не только способны развеселить своим обаянием, но и прекрасно выполняют свои задачи. Как уточнили в пресс-службе, около двух с половиной тысяч лет хорьки служат верными спутниками человека на охоте на кроликов и небольших птиц.

Любопытно, что во время игры или возбуждения хорьки демонстрируют так называемый "боевой танец": подпрыгивая, выгибаясь и энергично виляя хвостом. Хотя такое поведение может показаться угрожающим, на самом деле это проявление их игривого настроения.