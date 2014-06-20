Манул Шу из Ленинградского зоопарка продолжает зажировку перед зимой

Манул Шу из Ленинградского зоопарка продолжает активную зажировку к зиме. Он уже почти не похож на свою летнюю версию, отметили в пресс-службе учреждения.
Толстый слой жира спасает манулов от холода, также они обрастают более густой шерстью. Кошачьим необходимо много питаться, чтобы набрать нужные килограммы.
Шу родился 24 мая прошлого года у самца Свэна и самки Намики. Имя манула связано с тем, что в первые месяцы жизни он забавно шипел на людей.
Ранее в зоопарке поссорились воробьиные сычи.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все