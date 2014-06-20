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Манул Шу из Ленинградского зоопарка продолжает зажировку перед зимой

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Толстый слой жира спасает манулов от холода, также они обрастают более густой шерстью.

Манул Шу из Ленинградского зоопарка продолжает активную зажировку к зиме. Он уже почти не похож на свою летнюю версию, отметили в пресс-службе учреждения. 

Толстый слой жира спасает манулов от холода, также они обрастают более густой шерстью. Кошачьим необходимо много питаться, чтобы набрать нужные килограммы. 

Шу родился 24 мая прошлого года у самца Свэна и самки Намики. Имя манула связано с тем, что в первые месяцы жизни он забавно шипел на людей. 

Ранее в зоопарке поссорились воробьиные сычи. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: зажировка, ленинградский зоопарк, манул шу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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