Воробьиные сычи поссорились в Ленинградском зоопарке

Они сели по разные стороны веточки и осуждающе смотрят друг на друга.

Несмотря на солнечную погоду, воробьиные сычи в Ленинградском зоопарке проснулись в плохом настроении. Совы, по словам специалистов центра, поссорились.

Кадрами совиной ссоры поделились сотрудники Ленинградского зоопарка. На видео можно увидеть, что сычи сели по разные стороны веточки. Смотрят они друг на друга с небольшим осуждением.

"Когда поссорились, и каждый ждёт извинений. Не будьте, как наши воробьиные сычи" Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее Piter.TV сообщал, что новый таинственный питомец появился в Ленинградском зоопарке.

Видео: Telegram-канал "Ленинградский зоопарк"