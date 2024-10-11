Новый таинственный питомец появился в Ленинградском зоопарке

Пресс-служба зоопарка пообещала вскоре представить публике своего подопечного.

Ленинградский зоопарк пополнился новым обитателем, однако его личность пока остается загадкой. Пресс-служба зоопарка объявила об этом 11 октября, пообещав вскоре представить публике своего таинственного подопечного.

Видео, опубликованное в социальных сетях, намекает на то, что новый питомец обладает густой шерстью.

Чиновники в Смольном обсудили будущее Ленинградского зоопарка в понедельник, 8 октября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что город планирует открыть новый филиал. Необходимость изменений стала очевидной в 2023 году, когда директор зоопарка Юрий Журавлев отметил необходимость увеличения площади из-за сложностей в содержании крупных животных.

Городские власти акцентировали внимание на том, что создание нового филиала не только расширит доступность зоопарка для горожан и туристов, но и улучшит условия жизни животных.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк