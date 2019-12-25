Затраты перехода российских компаний на отечественный софт оценили в триллион рублей

Эксперты просят правительство России доработать проект.

Затраты российских компаний из-за требования властей перейти на отечественный софт могут составить один триллион рублей. Об этом сообщил РБК президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Согласно данным письма, которое Шохин направил премьер-министру Михаилу Мишустину, он просит кабмин доработать вопрос перехода компаний на российское программное обеспечение. По словам Шохина, следует исключить из требований объекты массового рынка, включая банки и продажу билетов.

Отметим, что на рассмотрение правительства этот законопроект пока не поступил.

Шохин считает, что принятие поправок в текущей редакции способно оказать негативное влияние на развитие бизнеса в России

Ранее Миллер оценил переход "Газпрома" на российское ПО в 180 млрд рублей.

Фото: Piter.TV