Переход на российское ПО предприятия и банки из КИИ будут начинать с с января 2022 года, а на софт — с января 2021.

Банки и промышленность хотят перевести на отечественное ПО. С таким предложением выступило Минкомсвязи, пишет РБК.

В ведомстве считают, что критическая информационная инфраструктура, к которой относятся некоторые банки и промышленные предприятия, должны использовать преимущественно отечественное программное обеспечение.

В министерстве подготовили соответствующий указ президента. По нему переход на российское ПО предприятия и банки из КИИ будут начинать с с января 2022 года, а на софт — с января 2021. Сейчас документ согласовывают Минпромторг, ФСБ и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.

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