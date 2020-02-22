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Google и Huawei продолжат сотрудничать после конфликта США и Китая

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В компании рассказали, какие устройства будут продолжать обслуживать.

Google продолжает сотрудничать с китайской компанией Huawei на разрешенных правительством США условиях. Об этом говорится в официальном заявлении IT-гиганта. 

В компании сообщили, что продолжают работать с моделями, выпущенными до 16 мая 2019 года. В Google порекомендовали не устанавливать на новые смартфоны Huawei их программы, скачанные с других ресурсов. Специалисты предупреждают, что несертифицированный софт может быть опасным для устройства, так как в Google не смогли провести строгую проверку этих устройств на безопасность.

Компаний перестали сотрудничать после того в мае прошлого года, когда США внесли Huawei в "черный список" из-за разногласий Вашингтона с Пекином касательно торговой сделки.

 

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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