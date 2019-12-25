Эксперт сделал прогноз по ожиданиям от заседания Совета директоров ЦБ от 13 февраля.

Вероятность того, что Центральный банк России снизит ключевую ставку на заседании 13 февраля, хоть и не высока, но всё же существует. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Эксперт заметил, что речь идет об умеренном оптимизме, связанным с тем, что за январь 2026 года уровень инфляции превысил аналогичные показатели прошлого года. Дополнительно государственный финансовый регулятор использует аналогию с 2019 годом, когда по стране с 1 января увеличился НДС на два процентных пункта. В тот момент фиксировался рост инфляции.

И он в январе этого года выше, чем в январе 2019 года. Учитывая, что Центральный банк таргетирует инфляцию очень жестко, то, безусловно, сохранение ключевой ставки на уровне 16% является таким консенсусным практически вариантом прогноза решения совета директоров. Александр Шохин, глава РСПП

Специалист отметил, что все же 25 процентов процентов отечественных аналитиков считают, что ключевая ставка может быть снижена на 50 базисных пунктов, то есть до 15,5 процентов. Согласно опросам промышленников, возобновление инвестиций и снижение расходов на обслуживание кредитов в России начинают происходить при ключевой ставке около 12 процентов.

Экономист Чирков рассказал, как НДС влияет на цены.

Фото: Telegram / ТАСС