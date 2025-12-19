Экономист Чирков рассказал, как НДС влияет на цены

Ставка НДС в России с 1 января 2026 года выросла до 22% с 20%, при этом льготная ставка в 10% сохранена для всех социально значимых товаров.

Президент России Владимир Путин заявил, что, по оценке экономического блока, влияние роста НДС на цены в России будет краткосрочным. Также он отметил, что в начале 2026 года инфляция незначительно ускорилась из-за перенастройки налоговой системы. Президент уточнил, что на 26 января она составила 6,4% в годовом выражении.

Налог на добавленную стоимость (НДС) — это очень распространенный налог в мире. Особенность его заключается в том, что он снимается со всех стадий производства любых товаров и услуг. То есть — постепенно, по мере создания добавочной стоимости. И в этом смысле НДС — очень хороший налог для государства, потому что его сложнее всего избежать, и он очень неплохо собирается.

В некоторых странах вместо НДС применяется, например, налог с продаж, однако НДС зарекомендовал себя как более более справедливый налог, рассказывает эксперт. Рост цен из-за увеличения НДС в России, по словам Максима Чиркова, будет ограниченным. Есть даже соответствующие подсчеты, что реальный рост за счет прибавки НДС с начала 2026 года будет меньше 1%. Произойдет это по разными причинам. Часть издержек возьмут на себя продавцы, часть, естественно, будет переложена на покупателей. Соответственно, влияние НДС [на рост цен] безусловно произойдет. Но оно, во-первых, будет краткосрочным, а во-вторых — гораздо ниже, чем именно непосредственно само повышение налога на добавленную стоимость, потому что вот эти дополнительные издержки раскладываются на продавцов, на потребителей, и в этом смысле я бы не сказал, что из-за повышения НДС будет происходить что-то такое сверхъестественное, отмечает экономист.

Тенденции по инфляции в целом очень неплохие, и борьба с ней действительно достигает своей цели, говорит Максим Чирков. На конец 2025 года накоплена минимальная за пять лет инфляция (5,6%). Это достаточно низкий показатель. Потому всплеск инфляции, который виден уже в статистике по январю, — именно краткосрочный, который на общую тенденцию снижения инфляции повлияет, но не сильно.

Повышение НДС на 2% — в общем достаточно серьезное, но опять-таки ожидать такой же по размеру рост инфляции было бы неправильно. Покупатели не готовы к какому-то резкому изменению цен, спрос в таком случае сразу упадет. Поэтому продавцы во многом берут эти расходы (связанные с повышением НДС) на себя, снижая, может быть, маржинальность, свои доходы. В то же время надо учитывать и обратный эффект от НДС, который реально может приводить и безусловно приводит к снижению инфляции. НДС — это дополнительные поступления в бюджет, и, соответственно, различными бюджетными механизмами возможно достигать снижения инфляции, так как у бюджета просто больше инструментов для проведения определенных антиинфляционных действий.

Фото: Piter.TV