Число действующих ИП возросло в Петербурге

Большинство решений о прекращении предпринимательской деятельности принималось добровольно предпринимателями (85% случаев), при этом число добровольных ликвидаций увеличилось на 12%.

Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) в Санкт-Петербурге в 2025 году увеличилось на 8%, составив 16,8 тысяч человек, доведя общее число действующих субъектов малого предпринимательства до 239,4 тысяч, сообщает издание "Деловой Петербург". Вместе с ростом регистрации произошло также увеличение количества тех, кто прекратил свою деятельность: число закрытых ИП увеличилось на 11%, достигнув 30,5 тысяч человек.

Рост численности регистрируемых ИП в прошлом году составил 10%, тогда как закрытые предприятия выросли на 11%. Большинство решений о прекращении предпринимательской деятельности принималось добровольно предпринимателями (85% случаев), при этом число добровольных ликвидаций увеличилось на 12%. Банкротства составили незначительную долю среди прекращенных ИП (0,6%), хотя их число увеличилось вдвое. Незначительное сокращение наблюдается и среди исключённых из реестра налоговиками предпринимателей (7,6%), вероятно, вследствие неисполнения требований отчетности, наличия задолженности перед бюджетом или нарушений норм Федерального закона № 115-ФЗ.

Эксперты отмечают, что причинами увеличения количества добровольных ликвидаций являются изменения в налоговом законодательстве, увеличивающие финансовую нагрузку на малый бизнес, такие как введение уплаты НДС для упрощенцев, ограничение предельных сумм дохода для патентов и рост социальных платежей.

Так, по мнению младшего юриста фирмы Maxima Legal Валерии Гулякиной, основной фактор роста — усиление фискального бремени, обусловленное новыми правилами, введёнными правительством. Например, обязательные платежи предпринимателей на социальное страхование вырастут ещё на 7% в 2026 году, составив 57,4 тысячи рублей, тогда как предыдущий год продемонстрировал рост аналогичных выплат на 8,4%.

Хотя число зарегистрированных ИП растёт, возможности для получения кредитных ресурсов остаются ограниченными. Банковский сектор в 2025 году увеличил объемы выданных кредитов малым бизнесменам на символичные 3%, до суммы 54,2 миллиардов рублей за первые 11 месяцев, что гораздо меньше показателей предыдущих лет (+10% ежегодно). Центральный банк настаивает на реструктуризации задолженностей, вынуждая кредитные организации идти навстречу предпринимателям и соглашаясь на изменение сроков возврата или снижение процентных ставок. Такая практика позволяет маскировать проблему невозвратных кредитов, создавая иллюзию стабильности.

Руководитель юридического отдела ООО "Что делать Практика" Александра Суворова подчеркнула, что прирост числа ИП стабилен, но ключевой проблемой остается недостаток финансирования. Получить кредит молодым компаниям, существующим менее двух лет, крайне сложно, поскольку банки ориентируются главным образом на оборот предпринимателя и виды его деятельности. Традиционно наибольший удельный вес занимают сферы торговли, недвижимости, транспорта и строительства, однако увеличивается присутствие малых компаний в секторе ИТ-технологий и консалтинговых услуг, что свидетельствует о расширении спектра предпринимательских инициатив.

Фото: Piter.TV