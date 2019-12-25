Заслуженному тренер России Александр Ильин ушел на больничный после конфликтов из-за маски

Накануне тренер пытался убедить полицейских в коридоре здания суда, что он имеет право не носить маску.

Московский районный суд Петербурга перенес рассмотрение дела в отношении заслуженного тренера России, который не захотел надевать маску, на 1-е декабря. Причиной стало плохое самочувствие Александра Ильина. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Вчера, 25 ноября, тренер обратился в медицинскую клинику с жалобами на высокое давление. Сейчас он находится на больничном. В этот день в суде должны были рассматривать его дело, но мужчину выгнали в коридор из-за отказа надеть маску. В отношении него составили административный протокол.

Ранее Ильин придерживался подобной позиции в аэропорту Пулково. За отказ надеть средство индивидуальной защиты его скрутили полицейские. Жесткое задержание было снято на видео. Адвокат ответчика попросила приобщить видеозапись к материалам дела, а также сообщила, что, согласно справке из травмпункта, у Ильина зафиксированы множественные ушибы.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга