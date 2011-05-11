В МИД РФ ответили на предложение запретить россиянам въезд в Евросоюз

Представитель МИД напомнил о значимости российских туристов в ряде стран.

Замглавы МИД России Александр Грушко дал совет бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу пообщаться с главами других стран по теме значения российского сегмента туризма. В частности он назвал Турцию и Грецию.Об этом сообщает "РИА Новости".

Напомним, Ильвес выступил с предложением запретить россиянам въезд на территорию ЕС, если их поездки не связаны с семейными обстоятельствами. По его словам, это поможет безопасности Европы. Однако глава МИД Эстонии не поддержал эту идею.

Ему стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности. Александр Грушко, замглавы МИД России

Ранее Еврокомиссия поддержала позицию Чехии о высылке российских дипломатов.

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