Бывший президент Эстонии порекомендовал Евросоюзу запретить россиянам въезд в ЕС

По его словам, пока это не сделано, Европа находится в опасности.

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес считает, что Евросоюз должен прекратить выдачу виз россиянам. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на его Twitter.

По словам Ильвеса, следует заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. Он считает, что это поможет обеспечить безопасность Европы.

Эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС, вплоть до вторжения в Крым. Просто следует заморозить визы, за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств. На карту поставлена безопасность Европы. Хватит. Тоомас Хендрик Ильвес в Twitter

Однако Ильвес отметил, что от таких решений могут пострадать обычные люди.

Ранее страны Прибалтики впервые отказались от электроэнергии из России.

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