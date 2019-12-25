Замминистра энергетики Омской области арестовали за коррупцию и коммерческий подкуп

Срок ареста составил два месяца.

Замминистра энергетики и ЖКК Омской области Марину Степанову заподозрили во взяточничестве и коммерческом подкупе. Об этом сообщает сайт "Город 55" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Омской области.

Женщину арестовали вечером 11 апреля. На нее завели два уголовных дела.

По версии следователей, Степанова получила взятку в два миллиона рублей за то, что она покровительствовала фирме, получавшей выгодные контракты. Кроме того следствие считает, что Степанова получила подкуп от главы ООО почти на 192 тысячи рублей.

Накануне ареста в квартире и офисе Степановой были проведены обыски. На время следствия ее заключили под стражу на два месяца.

Ранее в Петербурге задержан начальник таможенного поста за получение взятки.

Фото: Piter.TV