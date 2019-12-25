В Петербурге инспектора ДПС оштрафовали на полмиллиона за взятку от водителя

Также он в течение трёх лет не сможет занимать должности в правоохранительных органах.

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего инспектора ДПС, признанного виновным в получении взятки. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Суд установил, что старший инспектор ДПС 20 марта 2020 года находился в своём служебном авто, припаркованном на набережной Обводного канала. В ходе патрулирования он остановил автомобилиста М. Оказалось, что он лишен водительского удостоверения. Сотрудник ДПС за взятку предложил не составлять протокол о нарушении. Инспектор получил 40 тысяч рублей и отпустил автомобилиста.

Суд наказал бывшего инспектора штрафом в размере 500 тысяч рублей, также лишив права в течение трёх лет занимать должности в правоохранительных органах.

Средняя взятка в Петербурге выросла на 110 тысяч в прошлом году.

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