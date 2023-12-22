"Пассажиравтотранс" планирует закупить 102 автобуса за 3,8 млрд рублей

Условия текущего аукциона схожи с тендером, который отменили в ноябре прошлого года.

СПб ГУП "Пассажиравтотранс", подведомственное комитету по транспорту Петербурга, ищет поставщика автобусов. Согласно информации на сайте госзакупок, стартовая цена контракта составляет около 3,8 млрд рублей.

Уточняется, что планируется покупка 102 автобусов вместимостью не менее 155 человек. Порядка 50 из них должны привезти в город на Неве до конца октября, еще 52 – до конца ноября.

Условия текущего аукциона схожи с тендером, который отменили в ноябре прошлого года. Тогда планировали взять в аренду 40 электробусов.

К отказу от проведения аукциона могло привести повышение ключевой ставки, влияющей на стоимость аренды транспортных единиц. В "Пассажиравтотрансе" отмечали, что "более целесообразно купить автобусы у производителя напрямую".

Ранее мы рассказывали о том, что в Пулково автобусы будут отправляться на уровне третьего этажа.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"