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В Пулково автобусы будут отправляться на уровне 3-го этажа
Сегодня, 15:31
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В Пулково автобусы будут отправляться на уровне 3-го этажа

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Изменения связаны с  дорожными работами.

В Пулково временно изменится движение автобусов. 23 и 24 мая отправление и прибытие автобусов №39, 39Э и 82Э будет осуществляться на уровне 3-го этажа. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. 

Изменения связаны с  дорожными работами. Автобусы вернутся на старую остановку 25 мая.

Ранее мы писали, что тарифы на парковку в Пулково подорожали. Ранее водителям приходилось платить 200 рублей за 30 минут парковки на территории аэропорта, а в часы пик ставка поднималась до 250 рублей за полчаса. Теперь же за 30 минут на краткосрочной парковке необходимо заплатить 350 рублей, что на 75% больше.

Напомним, что с  13 июня из Петербурга начнут летать самолёты в Батуми.

Фото: Telegram / Аэропорт Пулково

 

Теги: пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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