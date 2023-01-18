В Петербурге "Пассажиравтотранс" потратит на туристические автобусы 145 млн рублей

Автобусы необходимо передать заказчику до 28 августа в Автобусный парк №1.

В Петербурге СПб ГУП "Пассажиравтотранс" выделит на покупку десяти туристических автобусов 145 млн рублей. Соответствующие данные появились на портале госзакупок 12 июля.

В обязанности исполнителя входит поставка дизельного транспорта, который предназначен для перевозки 55 сидящих пассажиров. Автобусы необходимо передать заказчику до 28 августа в Автобусный парк №1.

Также отмечается, что автобусы должны быть выпущены не позднее 2024 года, односекционными, двухосными, с двумя дверьми, багажными отделениями, длиной не более 12,3 метров, шириной – до 2,5 метров и высотой – до 3,5 метров.

Договор между исполнителем и "Пассажиравтотрансом" будет действовать до 31 октября.

Ранее мы рассказывали о том, что поездки на автобусе в Геленджик, Симферополь и Краснодар пользуются высоким спросом у петербуржцев.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)