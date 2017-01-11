Скончался бывший глава комитета по транспорту Петербурга Александр Дацюк

Причина смерти не называется.

Ушел из жизни бывший председатель комитета по транспорту Петербурга и экс-гендиректор СПб ГУП "Пассажиравтотранс" Александр Дацюк. Об этом пишет "Петербургский дневник" 9 сентября.

Соболезнования родным и близким погибшего выразило руководство транспортного блока правительства города. Причина смерти не называется. Церемония прощания пройдет 11 сентября в 10:00 в приходе Матери Божией Лурдской римско-католической Церкви.

Александр Дацюк занял должность генерального директора "Пассажиравтотранса" в июле 1997 года, в октябре 2003 года возглавил комитет по транспорту Петербурга, а в 2008 году вернулся в предприятие.

В общей сложности Александр Макарович трудился в системе пассажирского транспорта более 30 лет. Под его непосредственным руководством были внедрены новые методы организации труда и положения по оплате труда водителей и кондукторов, создана единая контрольно-ревизорская служба. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

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Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга