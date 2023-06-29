В салоне петербургского автобуса температура поднялась до +45 градусов

Водитель транспортного средства оперативно перезапустил кондиционер и включил его заново, о чем рассказал диспетчеру.

В Петербурге в салоне автобуса №228 в пятницу, 28 июня, температура воздуха поднялась до +45 градусов. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс" порталу 78.ru пояснили, что водитель транспортного средства оперативно перезапустил кондиционер и включил его заново, о чем рассказал диспетчеру. Также, по словам представителей предприятия, "при пиковых температурах оборудование может вести себя некорректно из-за того, что в современном автобусе большое количество сложных электронных систем".

Транспортное средство отправят на осмотр, в случае неисправности организуют его замену.

Напомним, в Петербурге воздух прогрелся до +30,5 градусов.

Видео: Telegram / Петербург с огоньков