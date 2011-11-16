Воздух в Петербурге 28 июня прогрелся до +30,5 градусов

Сегодня температура повышалась в городе на Неве, +30 градусов достигли только к 18:00.

Главный синоптик Петербурга в своем tg-канале подвел погодные итоги аномально жаркого дня – 28 июня.

Сегодня температура повышалась в городе на Неве, +30 градусов достигли только к 18:00. Максимум составил +30,5 градусов, до экстремума дня "не дотянули полградуса".

Напомню, что +31,0 гр. наблюдался в городе два раза – в 1972 году и в 1988 году. Так что сегодняшняя дневная температура это второе значение в истории Санкт-Петербурга для 28 июня. А ночной рекорд температуры все еще ждем. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Ранее на Piter.TV: на выходных в Петербурге ожидается контрастная погода.

Фото: Piter.TV