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Воздух в Петербурге 28 июня прогрелся до +30,5 градусов
Сегодня, 21:59
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Воздух в Петербурге 28 июня прогрелся до +30,5 градусов

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Сегодня температура повышалась в городе на Неве, +30 градусов достигли только к 18:00.

Главный синоптик Петербурга в своем tg-канале подвел погодные итоги аномально жаркого дня – 28 июня

Сегодня температура повышалась в городе на Неве, +30 градусов достигли только к 18:00. Максимум составил +30,5 градусов, до экстремума дня "не дотянули полградуса". 

Напомню, что +31,0 гр. наблюдался в городе два раза – в 1972 году и в 1988 году. Так что сегодняшняя дневная температура это второе значение в истории Санкт-Петербурга для 28 июня. А ночной рекорд  температуры все еще ждем. 

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга 

Ранее на Piter.TV: на выходных в Петербурге ожидается контрастная погода.

Фото: Piter.TV

Теги: александр колесов, аномальная жара
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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