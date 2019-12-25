"Пассажиравтотранс" отказался от закупки автобусов в лизинг

К отказу от проведения аукциона могло привести повышение ключевой ставки.

СПб ГУП "Пассажиравтотранс" отменил тендер на предоставление городу партии автобусов по лизингу. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Поставщика автобусов ищут с начала текущего месяца. Перевозчик рассчитывал на аренду 40-ка электробусов, каждый из которых вмещал бы в себя по 105 пассажиров. В середине ноября перечень возможных участников тендера был расширен, но через некоторое время закупку отменили.

Как пишет "Коммерсантъ", к отказу от проведения аукциона могло привести повышение ключевой ставки, которая влияет на стоимость аренды транспортных единиц. В "Пассажиравтотрансе" подчеркнули, что на данный момент более целесообразно купить автобусы у производителя напрямую.

Ранее мы сообщили о том, что подрядчика для перепланировки проекта линии метро до станции "Кудрово" ищут в Петербурге.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга