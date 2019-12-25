"Пассажиравтотранс" отказался от закупки автобусов в лизинг

СПб ГУП "Пассажиравтотранс" отменил тендер на предоставление городу партии автобусов по лизингу. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Поставщика автобусов ищут с начала текущего месяца. Перевозчик рассчитывал на аренду 40-ка электробусов, каждый из которых вмещал бы в себя по 105 пассажиров. В середине ноября перечень возможных участников тендера был расширен, но через некоторое время закупку отменили.
Как пишет "Коммерсантъ", к отказу от проведения аукциона могло привести повышение ключевой ставки, которая влияет на стоимость аренды транспортных единиц. В "Пассажиравтотрансе" подчеркнули, что на данный момент более целесообразно купить автобусы у производителя напрямую.
Ранее мы сообщили о том, что подрядчика для перепланировки проекта линии метро до станции "Кудрово" ищут в Петербурге.
Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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