Подрядчика для перепланировки проекта линии метро до станции "Кудрово" ищут в Петербурге

Завершить работы необходимо до 6 декабря 2024 года.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга объявил тендер для внесения изменений в проект планировки строительства участка "оранжевой" ветки метрополитена до будущей станции "Кудрово". Начальная цена контракта составляет 16 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

В техзадании указано, что подрядчику предстоит определить границы зон для размещения линейных объектов. Несмотря на то, что сама станция будет располагаться на территории Ленобласти, перепланировку выполнят только на территории Петербурга.

Завершить работы необходимо до 6 декабря 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский метрополитен отмечает 68-ой день рождения.

Фото: Piter.TV