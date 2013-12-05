Петербургский метрополитен отмечает 68-ой день рождения

Первая линия метро в Петербурге была проложена от в 1955 году от станции "Автово" до "Площади Восстания".

В среду, 15 ноября, петербургской подземке исполнилось 68 лет. О том, как развивался городской метрополитен, напомнила пресс-служба комтранса Северной столицы.

Первая линия метро в Петербурге была проложена от в 1955 году от станции "Автово" до "Площади Восстания". Её общая протяжённость составляла примерно 10,8 км. Почти 70 лет спустя в городе насчитывается уже пять линий метро с 72-мя станциями. В общей сложности они растянуты на 125 км.

Подземка продолжает сохранять статус символа Северной столицы, а также самого любимого и используемого вида транспорта среди петербуржцев и гостей города. В период с января по сентябрь текущего года метрополитен перевёз 491,4 млн пассажиров. Кроме того, в комтрансе напомнили о запуске поезда нового поколения "Балтиец", который состоялся на "красной" ветке в 2022 году. Продолжается обновление подвижного состава активное развитие инфраструктуры метрополитена.

Ранее мы сообщили о том, что стикеры для потерявшихся детей разместят на всех станциях метро Петербурга.

Фото: Piter.TV