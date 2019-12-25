Стикеры для потерявшихся детей разместят на всех станциях метро Петербурга

Ребёнок сможет подождать своих родителей или сотрудников полиции у стойки передачи тревожной информации.

На каждой станции петербургской подземки появятся специальные стикеры, которые будут обозначать места для потерявшихся детей. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Петербургский метрополитен".

Так, потерявшийся ребёнок сможет подождать своих родителей или сотрудников полиции у стойки передачи тревожной информации. На них разместят стикеры с надписью: "Потерялся? Оставайся здесь!".

Чтобы позвать взрослых на помощь, несовершеннолетнему необходимо нажать на кнопку на терминале и сообщить о том, что он потерялся. После этого к стойке подойдёт сотрудник метро, который возьмёт ребёнка под опеку до прибытия родственников или полицейских.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный не стал увеличивать расходы на петербургское метро на 5 млрд рублей.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Петербургский метрополитен"