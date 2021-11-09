Закрывается троллейбусное движение по Ланскому шоссе

На Ланском шоссе закроется троллейбусное движение с 22 по 24 июня, с 29 июня до 1 июля и с 6 июля до 8 июля с 05:00 до 05:30. Речь идет о маршруте № 6. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.
В это время на участке дороги будут проводиться дорожные работы. Троллейбусы будут следовать от остановки "Светлановский проспект" по действующей трассе до остановки "Площадь Мужества".
Ранее мы писали, что с 19 июня ограничат движение по проспекту Обуховской Обороны.
Фото: Piter.tv
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