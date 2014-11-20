В Подмосковье запретили алкомаркеты во дворах

Закон вступит в силу с 1 сентября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал закон, запрещающий размещение алкомагазинов во дворах жилых домов с 1 сентября. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале чиновника.

Как отметил Воробьев, алкомаркеты нередко располагаются рядом с детскими площадки и таким образом подают плохой пример подрастающему поколению. Помимо прочего, магазины, расположенные во дворах, нередко провоцируют конфликтные ситуации.

Если дверь магазина выходит во двор – никакого спиртного на прилавках быть не должно. Исключения – магазины, которые пристроены к дому или имеют отдельный вход с улицы. Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья

Подписанный закон также регламентирует порядок продажи алкоголя в алкомаркетах, которые находятся непосредственно в многоквартирных домах. Продажа горячительных напитков там будет запрещена с 23:00 до 08:00. Однако данное правило не будет касаться ресторанов.

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