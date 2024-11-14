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Петербуржцев, которые постоянно проживают в садоводствах, становится все больше
Сегодня, 15:32
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Петербуржцев, которые постоянно проживают в садоводствах, становится все больше

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Садоводы каждый год на своих участках производят более 500 тыс. тонн плодов.

На заседании петербургского правительства губернатор Александр Беглов заявил, что благодаря развитию медицинской, транспортной и инженерной инфраструктур увеличивается число горожан, постоянно проживающих в садоводствах. Об этом сообщили в Смольном. 

Садоводы каждый год на своих участках производят более 500 тыс. тонн плодов, и это вносит значительный вклад в решение вопросов продовольственной безопасности и импортозамещения. 

Отмечается, что также расширена поддержка садоводств. В этом году на соответствующую подпрограмму заложено почти 600 млн рублей. Из казны Северной столицы выделяют субсидии на ремонт и строительство дорог, реконструкцию систем водо- и энергоснабжения, обеспечение пожарной и экологической безопасности, работу медицинских пунктов. Кроме того, благоустраивают детские и спортивные площадки. 

Прошу особое внимание уделить садоводствам, в которых предоставлены участки многодетным семьям. Большая часть выделенных средств – 450 млн рублей – будет направлена на развитие инфраструктуры именно этих товариществ.

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские депутаты хотят закрепить за Смольным полномочия по поддержке садоводства и огородничева. 

Фото: pxhere 

Теги: садоводства, субсидии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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