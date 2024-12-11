Петербургские депутаты хотят закрепить за Смольным полномочия по поддержке садоводства и огородничева

Однако, как следует из отзыва губернатора Петербурга, правительство города отказывается брать на себя эту функцию.

Законодательное собрание Петербурга одобрило в первом чтении законопроект, касающийся распределения полномочий между законодательной властью и правительством города в вопросах развития садоводства и огородничества.

Депутаты предложили наделить чиновников правом самостоятельного определения и реализации мер поддержки садоводов в Петербурге. Авторы законопроекта объяснили, что текущее федеральное законодательство не определяет конкретный орган региональной власти, ответственный за выполнение этих задач, поэтому они хотят внести соответствующие уточнения в городское законодательство. Однако, как следует из отзыва губернатора Петербурга, правительство города отказывается брать на себя эту функцию.

По словам депутата Всеволода Беликова, представившего законопроект, около 200 тысяч петербуржцев проживают на дачных участках. В границах города расположено 138 садоводческих товариществ, на которых производится более 550 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции ежегодно.

За законопроект проголосовало 45 депутатов, двое воздержались. Проект был принят за основу.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы "серебряного возраста" ежегодно будут получать сертификаты на 1500 рублей на музеи.

Фото: Piter.TV