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Петербуржцы "серебряного возраста" ежегодно будут получать сертификаты на 1500 рублей на музеи
Сегодня, 11:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы "серебряного возраста" ежегодно будут получать сертификаты на 1500 рублей на музеи

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Согласно документу, петербурженки в возрасте от 55 лет и петербуржцы старше 60 лет будут ежегодно получать от города электронные сертификаты на 1500 рублей.

Депутаты ЗакСа Петербурга приняли на очередном пленарном заседании 5 февраля 2025 года закон об электронных сертификатах на посещение музеев для петербуржцев "серебряного возраста". Соответствующие поправки внесут в Социальный кодекс города.

Согласно документу, петербурженки в возрасте от 55 лет и петербуржцы старше 60 лет будут ежегодно получать от города электронные сертификаты на 1500 рублей. Эти сертификаты будут зачисляться на Единую карту петербуржца "Серебряный возраст".

Планируется, что тратить данные средства можно не только в городских музеях, но и не менее чем в 10 федеральных учреждениях, среди которых Эрмитаж, Русский музей, Российский этнографический музей.

Ранее стало известно, что функционал карты "Серебряный возраст" расширят, исходя из пожеланий граждан.

Фото: Piter.tv

Теги: серебряный возраст, сертификаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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