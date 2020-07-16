Администрация Выборгского района проверила, как в магазинах соблюдают "закон о тишине"

Специалисты районной администрации напомнили предпринимателям о необходимости соблюдения закона "Об административных правонарушениях". Выезды в торговые точки осуществляются в том числе из-за обращений местных жителей.

Администрацией Выборгского района осуществлен мониторинг в нескольких точках Выборга, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Специалисты районной администрации напомнили предпринимателям о необходимости соблюдения закона "Об административных правонарушениях". Выезды в торговые точки осуществляются в том числе из-за обращений местных жителей.

Соблюдение периодов тишины и времени проведения шумовых работ или других мероприятий является обязательным требованием для всех граждан. Недавно в Ленобласти были скорректированы часы, в которые нужно соблюдать тишину. Нарушение закона может привести к предупреждению или административному штрафу. Штраф для физлиц составляет от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц – от 2000 до 5000 рублей, для юрлиц – от 10000 до 15000 рублей.

Итоги мониторинга будут направлены в правоохранительные органы для дачи ими правовой оценки.

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО